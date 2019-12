Dall’Argentina: Paredes nel mirino del Milan

Calciomercato Milan: secondo indiscrezioni dall’Argentina, i rossoneri avrebbero messo Leandro Paredes nel mirino. C’è la concorrenza con il Napoli.

Il Milan cerca rinforzi d’esperienza. Tra questi ci sarebbe Leandro Paredes. Secondo indiscrezioni dall’Argentina, nello specifico rivelate dal portale “El Intransigente”, il mediano di proprietà del PSG è nel mirino dei rossoneri.

In passato Paredes è stato accostato con insistenza al Milan, ma ha sempre preso vie diverse. Dalla Roma andò allo Zenit, poi al PSG, dove ha ancora un contratto fino al giugno 2023. Il club parigino lo pagò quasi 50 milioni con bonus dai russi, ma non ha mai pienamente convinto in termini di rendimento.

Calciomercato Milan: via Biglia, dentro Paredes

In questa stagione ha giocato praticamente con il contagocce, è fuori dal progetto dell’allenatore del PSG e potrebbe dire addio in tempi brevi. Se non a gennaio, al termine della stagione. Tuchel, nonostante l’abbia fortemente voluto, privilegia moduli con una mediana a due, affidata a Gueye e Verratti, o al massimo predilige schierare il difensore Marquinhos in regia. Paredes però con l’Argentina è titolare fisso, anche con prestazioni di buon livello.

Paredes per il Milan sarebbe un rinforzo importante, anche se attualmente Ismael Bennacer sta alzando il livello delle proprie prestazioni. Stefano Pioli gli ha dato continuità e l’algerino sta rispondendo positivamente.

Però va detto che in quel ruolo la prossima stagione bisognerà trovare un rimpiazzo per via dell’addio di Lucas Biglia, che andrà in scadenza di contratto. Paredes al posto di Biglia, un argentino per un altro, sarebbe un ricambio interessante per il Milan.

Acquistarlo dal PSG è quasi impossibile, visto che è a bilancio per oltre 40 milioni di euro. Ma un’ipotesi prestito, o qualche scambio, non è da sottovalutare. Ma attenzione alla concorrenza del Napoli.

Per sostituire Biglia in via Aldo Rossi hanno da tempo messo nel mirino diversi giocatori, tra i quali Nemanja Matic in uscita dal Manchester United. Nomi d’esperienza comunque, che possano dare manforte alla rosa giovane e di prospettiva di questo Milan.

