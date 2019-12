Bologna-Milan è il posticipo della 15^ giornata di Serie A, qui tutte le informazioni su come e dove vederla in diretta tv e streaming

La 15^ giornata di Serie A si chiude con Bologna–Milan, uno dei match più attesi di questo week-end. I due allenatori Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic sfidano il loro passato. Entrambe sono reduci da vittorie importanti: i rossoblu contro il Napoli, i rossoneri contro il Parma. Sono due squadre che giocano bene a calcio e che puntano sempre ai tre punti. Insomma, una partita molto interessante. Si gioca alle 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara.

Il Diavolo, che ha finalmente ritrovato il successo la scorsa settimana, ora vuole dare continuità ai propri risultati. Non sarà semplice perché come detto il Bologna è un avversario parecchio ostico. Con i tre punti, però, il Milan rischia seriamente di rilanciare le proprie ambizioni europee. I pronostici sono a favore del Milan. Che può contare su un Theo Hernandez in grande spolvero e su altri giocatori ritrovati. Pioli ha convocato Lucas Paquetà, assente col Parma per infortunio. Il brasiliano ha recuperato e ora è arruolabile, ma probabilmente non dal primo minuto.

BOLOGNA-MILAN, LE ULTIME DI FORMAZIONE

Bologna Milan, dove vederla in diretta tv

Bologna-Milan, come detto, chiude la 15^ giornata di Serie A: appuntamento quindi alle 20:45 col calcio d’inizio. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Calcio 1 (251). Telecronaca affidata al solito duo Trevisani-Adani. Pre-partita in diretta dalle 20:00 con Sky Calcio Show condotto da Alessandro Bonan: interviste e approfondimenti insieme ai suoi ospiti prima del fischio d’inizio.

Streaming gratis di Bologna-Milan

Abbiamo visto come assitere a Bologna–Milan in diretta tv, adesso invece scopriamo come vederla in streaming gratis. Tutti gli abbonati Sky hanno la possibilità di poter accedere al loro intero pacchetto su Sky GO, l’applicazione scaricabile senza costi aggiuntivi su tutti gli store, sia iOS che Android. Così sarà possibile vedere la partita comodamente su smartphone e tablet, ma anche PC o Smart TV. Un’ottima soluzione per chi non potrà essere a casa questa sera. In alternativa c’è la soluzione Now TV, la web tv di Sky, accessibile tramite abbonamento.

Le probabili formazioni

Mihajlovic dovrebbe preferire Skov Olsen a Riccardo Orsolini questa sera nella formazione titolare. Pochi altri dubbi poi per l’ex tecnico rossonero. Pioli invece pare intenzionato a confermare lo stesso undici che ha battuto il Parma la settimana scorsa.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Olsen, Dzemaili, Sansone; Palacio

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

INCIDENTE STRADALE PER ROMAGNOLI: DUE FERITI, LA RICOSTRUZIONE