Milan, idea Paredes a centrocampo: forte concorrenza italiana

Calciomercato Milan: c’è anche la Juventus su Paredes, centrocampista del mirino anche di Maldini

Negli ultimi giorni è tornato prepotentemente di moda per il Milan il nome di Leandro Paredes. Il centrocampista, punto fermo della Nazionale argentina, sembra essere stato scaricato da Leonardo e dal Psg, pronto a cederlo nella prossima sessione di calciomercato. Il calciatore ex Roma è un profilo che da sempre piace alla società rossonera e anche in estate è stato accostato al Milan prima dell’arrivo di Bennacer.

Il possibile addio di Franck Kessie, però, apre le porte a nuovi scenari. L’ivoriano, tornato titolare contro Parma e Bologna, è comunque pronto a salutare a gennaio. La Premier League continua a seguirlo con interesse ma attenzione anche alla pista Napoli: in caso di offerta vicina ai 30 milioni di euro il Milan non farebbe molte resistenze nel farlo partire.

Paquetà ancora in orbita PSG

Ma non è solo Kessie a poter fare le valigie. Va monitorata con attenzione, infatti, anche la situazione legata a Paqueta. Dal brasiliano ci si aspettava un salto di qualità che non è ancora arrivato. L’investimento fatto lo scorso gennaio di 35 milioni di euro è certamente importante: serve davvero una svolta nelle prossime settimane per non prendere in considerazione il corteggiamento del Psg.

Leonardo, infatti, continua ad essere un suo grande estimatore. L’ipotesi scambio tra il brasiliano e Paredes potrebbe presto diventare più di un’idea. Attenzione però alla concorrenza. Su Paredes c’è da tempo il Napoli, che è alla disperata ricerca di nuovi centrocampisti.

La Juventus pensa a Paredes

Ancora dall’Italia potrebbe arrivare una minaccia più grande. Anche la Juventus – come riporta ‘Tuttosport’ – starebbe infatti pensando al calciatore argentino. I bianconeri sono alle prese con vari problemi in mediana. Dopo l’infortunio di Khedira si è fermato anche Bentancur e gli acquisti di Ramsey e soprattutto Rabiot sono al momento bocciati: il gallese è costantemente in infermeria, il francese invece sembra il lontano parente di quello ammirato in passato proprio al Psg.

Tra il Psg e la Juventus potrebbe così nascere un’idea scambio che vede coinvolti Paredes, appunto, ed Emre Can. Il tedesco, che piace anche al Milan, dopo essere stato escluso dalla lista Champions è pronto a cambiare aria. L’ex Liverpool piace a Leonardo così come De Sciglio. Due nomi che potrebbero favorire la trattativa per Paredes verso la Juve e che befferebbero il Milan.

