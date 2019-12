Sportmediaset – Ibrahimovic prende tempo, Milan indispettito

Calciomercato Milan | Zlatan Ibrahimovic ha deciso di prendere tempo prima della decisione finale sul suo futuro professionale.

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso cosa fare nel suo futuro. Una notizia non positiva per il Milan, che sperava di chiudere il primo possibile l’accordo.

Le ultime news lanciate da Sportmediaset parlano di un Ibrahimovic che sta prendendo tempo. Lo svedese deve decidere quale sarà la squadra in cui terminare la carriera, tra le varie proposte arrivate.

Il classe 1981 ha chiesto al Milan di pazientare. Assieme al suo agente Mino Raiola sta valutando tutto, senza troppe pressioni a livello di decisioni. Una richiesta che avrebbe indispettito non poco i rossoneri.

La scelta definitiva di Ibrahimovic potrebbe arrivare dopo le festività di Natale. Il Milan e le altre pretendenti dovrebbero aspettare dunque almeno altre due settimane prima di ottenere la risposta del centravanti.

L’attesa non piace a Maldini e compagnia. Ecco perché il Milan potrebbe iniziare a sondare il terreno per un altro attaccante, un’alternativa di buon livello a Ibrahimovic.

C’è chi parla di contatti tra Zvonimir Boban e Mario Mandzukic. Il centravanti croato non sta giocando nella Juventus, è un esubero di lusso e pezzo pregiato sul mercato di gennaio.

Difficile pensare che Mandzukic possa essere subito una pista concreta. Si tratta di contatti esplorativi. Ibrahimovic resta in pole, ma il Milan deve iniziare a cautelarsi.

