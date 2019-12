Borini non convocato per Milan-Sassuolo: Sky svela il motivo

Calciomercato Milan: Fabio Borini non è stato convocato per la sfida contro il Sassuolo. Il giocatore è fuori dal progetto e sta valutando l’addio a gennaio.

Con Stefano Pioli non è stato mai impiegato nemmeno per un minuto in partita, e oggi per l’ennessima volta non è stato inserito nella lista dei convocati. Fabio Borini è sempre più fuori dal progetto del Milan.

Un suo addio a gennaio è altamente probabile. Secondo Sky Sport sta valutando l’addio a gennaio. Sul tavolo qualche proposta, che il giocatore in questi giorni starebbe vagliando. Il suo contratto con il Milan scadrà il prossimo giugno, dunque al termine di questa stagione. Può dunque cercare già altre squadre, e andare via già a gennaio.

Dal punto di vista economico i rossoneri non dovrebbero avanzare grosse richieste per il suo cartellino, anche per via della scadenza contrattuale imminente. Nei giorni scorsi era stato accostato alla Fiorentina, che potrebbe acquistarlo per rinforzare la propria rosa e avere un jolly da schierare in diversi ruoli del campo.

Borini ha iniziato la stagione con il Milan addirittura da titolare con Marco Giampaolo, che lo ha schierato interno destro di centrocampo nella partita d’esordio a Udine. Anche con Gennaro Gattuso Borini ha collezionato diverse presenze, rendendosi sempre utile ai compagni. Con Stefano Pioli non ha avuto spazio e dunque un suo addio già a gennaio è diventato altamente probabile.