Milan, prezzo shock per Camavinga: spunta il Real Madrid

Eduardo Camavinga difficilmente vestirà la maglia del Milan. Troppo alto il prezzo preteso dal Rennes, che ora registra l’assalto del Real Madrid.

Eduardo Camavinga è uno degli astri nascenti del calcio francese ed è finito nel mirino delle maggiori squadre europee. Anche il Milan lo segue con interesse e ha già mandato più volte i propri scout a visionarlo.

Il centrocampista di origini angolane ha compiuto 17 anni solamente a novembre, ma è un titolare del Rennes. Dopo la trafila nel settore giovanile, nell’aprile scorso ha esordito in prima squadra divenendo il più giovane debuttante nella storia della Ligue 1 a 16 anni, 4 mesi e 27 giorni. Ha subito impressionato tutti, facendo vedere di avere un potenziale enorme.

Milan, c’è il sì di Todibo: l’ostacolo è la formula

Calciomercato Milan, su Camavinga piomba il Real Madrid

Camavinga nel mercato di gennaio non dovrebbe muoversi, come fatto sapere poco tempo fa dal presidente del Rennes. Ma a fine stagione difficilmente il club francese riuscirà a trattenere il proprio gioiello, cercato da società molto importanti.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano L’Equipe, sul 17enne centrocampista è piombato concretamente il Real Madrid. I Blancos lo stanno monitorando da tempo e sembrano intenzioni a investire su di lui. Sono rimasti colpiti delle sue grandi qualità fisiche e tecniche, lo considerano un top player per il futuro.

Il Rennes sul prezzo spara alto: 100 milioni di euro. Ovviamente una cifra folle e che difficilmente corrisponderà alla somma finale di un’eventuale operazione di cessione. Vero che Camavinga sta facendo bene e ha talento, ma è assurdo pensare che il trasferimento possa costare così tanto.

Il giovane francese ha un contratto con il Rennes fino a giugno 2022. In questa stagione ha messo insieme 21 presenze, 1 gol e 1 assist. In Europa League ha affrontato la Lazio, eliminata nella fase a gironi come la squadra francese (ultima del gruppo E).

Tuttosport – Demiral incedibile, la Juventus vende solo Rugani