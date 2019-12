Sky – Milan pronto a chiudere per Omeragic: i dettagli

Calciomercato Milan | Nuovo obiettivo concreto per la difesa in vista della sessione di gennaio: un talento svizzero di cui si parla benissimo.

Il Milan sta pensando seriamente di chiudere in queste ore un acquisto. Si tratta di un rinforzo in difesa che può far comodo in prospettiva.

Il nome è quello di Becir Omeragic. Non dirà molto alla maggior parte degli appassionati di calcio, ma si tratta di uno stopper svizzero di cui si parla un gran bene.

Chi lo conosce bene ci scommette ciecamente. Omeragic è un classe 2002 in forza allo Zurigo. Un talento vero che già si sta affacciando alle varie selezioni nazionali elvetiche.

Duarte infortunato, Caldara non convince: spazio ad un nuovo centrale

Secondo la redazione di Sky Sport il Milan farà sicuramente un’operazione in difesa. Il nome di Omeragic sembra il più vicino al momento, visto che il club appare intenzionato a chiudere.

Nei prossimi giorni possibile fumata bianca per questo 17enne che già ha un folto gruppo di estimatori. L’intenzione del d.s. Massara è quella di acquistarlo prima che esordisca in Nazionale maggiore e possa vedere il suo valore di mercato accrescere improvvisamente.

Ma Omeragic potrebbe non essere l’unico colpo in difesa: il Milan vaglia infatti anche altre opzioni, più pronte nell’immediato. Dagli juventini Rugani e Demiral all’uruguayano Agustin Ala. Senza dimenticare Jean-Clair Todibo, obiettivo numero uno almeno fino a pochi giorni fa.

Il Milan vuole assolutamente rinforzare la difesa. Il motivo è semplice: due alternative ai centrali titolari ancora non convincono.

Leo Duarte si è infortunato al calcagno e sarà indisponibile per molti mesi. Mattia Caldara ancora non dà garanzie importanti sul proprio recupero fisico-atletico, anche se risulta guarito dopo l’intervento al ginocchio.

Milan attivissimo dunque in vista di gennaio. E già prima di Natale potrebbe arrivare il primo colpo invernale.

