Milan, serve il vero Piatek. Leão pronto ad affiancarlo

Un anno fa Kris Piatek demoliva l’Atalanta con una doppietta. Ora serve una prestazione di quel livello per l’attacco rossonero.

Al Milan serve come il pane il vero Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco deve svoltare e tornare a pungere come faceva un anno fa, quando era la rivelazione del campionato.

C’è un precedente chiaro ed evidente a ricordarlo: 16 febbraio 2019, il Milan sbanca l’Azzurri d’Italia di Bergamo. E Piatek fa la parte del leone con una doppietta mozzafiato.

Un gol capolavoro, con tanto di girata volante nel primo tempo. Il raddoppio da rapace d’area di rigore sugli sviluppi di un corner. Piatek sa come si demolisce l’Atalanta (già punita anche con la maglia del Genoa). Il Milan spera che oggi alle 12:30 se ne ricordi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico Stefano Pioli insisterà su di lui. Ha ammesso di non voler cambiare formazione, dal 1′ minuto si vedrà lo stesso Milan delle ultime settimane, anche a livello tattico. Ma in corsa qualcosa potrebbe mutare.

Rafael Leão scalpita: contro il Sassuolo è entrato bene in partita, colpendo addirittura due legni. Non è da escludere che, per scatenare l’ira di Piatek, il portoghese potrebbe agire al suo fianco, come seconda punta di movimento.

Stravolgimento tattico? No, soltanto un aiuto a gara in corso per rendere l’attacco del Milan più pericoloso. I numeri al momento sono deludenti: 16 gol segnati in campionato, solo Brescia, Sampdoria, Udinese e Spal hanno fatto peggio.

Sarà il tandem di attaccanti a risollevare l’andamento offensivo del Milan. Ai posteri l’ardua sentenza, ma intanto Piatek e Leão dovranno pensare a collaborare seriamente.

