CorSera – Milan, vinci a Bergamo. Per la classifica ed il mercato

Il Milan deve battere l’Atalanta per risalire la china. Ma anche per convincere la proprietà Elliott ad investire sul mercato di gennaio.

Il Milan deve chiudere con una vittoria. Il diktat è chiaro: servono tre punti pesanti che possano far guardare al futuro in maniera molto più positiva.

Il pareggio di domenica a reti bianche con il Sassuolo ha fatto emergere fattori comunque soddisfacenti. Il Milan gioca meglio ed è più solido in difesa, ora però servono gol e punti per risalire la china e la classifica.

Come scrive oggi il Corriere della Sera, sarebbe fondamentale per il Milan battere l’Atalanta quest’oggi. Un successo in terra bergamasca porterebbe i rossoneri a fare un importante balzo in avanti in classifica. Ed inoltre regalerebbe entusiasmo all’ambiente, grazie all’eventuale primo scontro diretto stagionale a favore.

Una vittoria aiuterebbe il Milan anche sul fronte calciomercato: secondo il quotidiano nazionale, la proprietà Elliott Management sarà più propensa ad investire nella sessione di gennaio se vedrà un Milan ancora competitivo ed in crescita, con l’obiettivo Europa alla portata.

Stefano Pioli e compagnia dunque dovranno dimostrare di meritarsi fiducia ed investimenti. Ecco perché il match di oggi alle ore 12:30 non è solo uno scontro insidioso pre-natalizio. Bensì un vero e proprio spartiacque per il Milan che verrà e per il resto della sua stagione.

Atalanta-Milan, probabili formazioni: un solo cambio per Pioli