Atalanta-Milan, probabili formazioni: un solo cambio per Pioli

Atalanta-Milan | Le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport. Solo un cambio dal 1′ minuto per la squadra rossonera.

Il Milan chiude oggi il suo 2019, a tratti brusco e spesso altalenante. Alle ore 12:30 è previsto l’inizio dell’insidioso match sul campo dell’Atalanta.

I rossoneri di Stefano Pioli cercano un risultato positivo per chiudere in bellezza e regalarsi una sosta natalizia serena. Non sarà semplice, visto che l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è avversario ostico, in piena lotta per la zona Champions.

La formazione che mister Pioli schiererà tra poche ore al Gewiss Stadium non dovrebbe discostarsi troppo dalle sue ultime scelte. Il tecnico del Milan è però costretto ad un sicuro cambio in difesa, per la squalifica di Theo Hernandez.

La formazione del Milan

A livello tattico cambierà poco e niente per il Milan di oggi. Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, spazio al solito 4-3-3 di partenza anche oggi a Bergamo.

Donnarumma difenderà i pali rossoneri. Di fronte a lui il tandem Musacchio-Romagnoli, con l’argentino recuperato in extremis dopo il problema occorsogli ieri. A destra conferma per Conti mentre a sinistra si rivedere Ricardo Rodriguez: sarà lui a sostituire Hernandez come terzino mancino.

A centrocampo Bennacer continuerà a giocare da vertice basso davanti alla difesa, affiancato dagli ex di turno Kessie e Bonaventura come mezzali. Confermatissimo il tridente d’attacco: Suso a destra, Piatek in mezzo e Calhanoglu a sinistra. Il giovane Rafael Leao sarà l’arma in più da schierare in corsa.

L’undici titolare del Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

La formazione dell’Atalanta

L’Atalanta di mister Gasperini, priva di Kjaer e Zapata, risponderà con uno schieramento offensivo ma senza veri punti di riferimento.

Nel 3-4-3 consueto dei nerazzurri dovrebbero restare fuori sia il mediano Freuler, sia l’attaccante Muriel. L’Atalanta punterà su un attacco dinamico e tecnico: l’estro di Ilicic, la qualità di Gomez e gli inserimenti senza palla di Malinovskyi, talento ucraino cercato in passato anche dal Milan.

L’unidici titolare dell’Atalanta: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Malinovskyi, Gomez.

Atalanta-Milan, i convocati di Gasperini: recuperati Gomez e Ilicic