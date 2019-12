Haaland, è corsa a due: Milan e Juventus tagliate fuori

Calciomercato Milan: niente da fare per Haaland, sul quale ci sono due squadre

In settimana Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato di un’offerta di Paolo Maldini ad Erling Haaland, la stella del Salisburgo. Una proposta da 5,5 milioni di euro per cinque anni per convincerlo.

Non sono arrivate conferme però su questa indiscrezione di calciomercato. Il Milan in questo momento è tagliato fuori dalla corsa al norvegese, stando a quanto scrive la Bild. Infatti per il giocatore è ormai corsa a due: Borussia Dortmund e Manchester United.

Tutti gli indizi portano ai Red Devils per una serie di motivi: il fascino della Premier League, della maglia e anche Solskjaer, connazionale della giovane promessa. Per questo motivo gli inglesi sono nettamente avanti ad un Borussia che però non molla la presa.

Tagliato fuori il Milan così come anche la Juventus. I rossoneri sono ancora alla ricerca di una prima punta di livello: Zlatan Ibrahimovic resta il primo obiettivo, lo vogliono tutti ma lui non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

Paolo Maldini e Zvonimir Boban si aspettano una risposta dopo Natale, altrimenti si virerà altrove. Haaland era un’alternativa ma a questo punto è difficile considerare il Milan ancora in corsa. Mandzukic si è accasato negli Emirati Arabi, resta Olivier Giroud, fuori progetto al Chelsea, e altri Jovic del Real Madrid.

