Ag. Biglia: “Cessione a gennaio? No, resterà al Milan”

Lucas Biglia via a gennaio o solo a fine stagione? L’argentino sta valutando il suo futuro, ma l’agente è sicuro: resterà al Milan fino alla scadenza.

Il Milan e Lucas Biglia si separeranno presto. C’è solo da capire con quale tempistica. L’argentino è la riserva di Ismael Bennacer per il ruolo di mediano davanti la difesa, ma ultimamente quando ha giocato non ha mai convinto.

L’età avanza e le prestazioni sono in forte calo ormai da tempo. Ma pare che rimanga in rossonero fino al termine del contratto, ovvero giugno 2020. Così almeno riferisce il suo agente a ilmilanista.it, Enzo Montepaone, che ha ammesso che ci sono offerte per il suo assistito ma non intende accettarle. Insomma non ci sarà nessun addio di Biglia a gennaio.

L’ex Lazio è uno degli esuberi, guadagna tanto e gioca quasi niente. Ma va detto che ad oggi è l’unica riserva di Bennacer per quel ruolo. Non è noto se ci sarà o meno un cambio modulo dalle prossime partite o se si continuerà con il 4-3-3, ma Biglia è intenzionato a restare: “Lucas non lascerà il Milan a gennaio. Rimaniamo a Milano fino a fine contratto. Se ci sono offerte? Sì, dall’estero”.

Biglia che dunque, stando a quanto riferisce il suo agente, resterà al Milan fino al 30 giugno 2020. Ovvero quando scadrà il suo contratto. Resterà a libro paga sino a fine stagione. Se sarà utile o meno alla causa, solo il tempo lo dirà. Intanto in via Aldo Rossi sono concentrati su altre operazioni.

Anzitutto devono chiudere l’operazione ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Poi si penserà alla difesa con Jean-Clair Todibo e in contemporanea anche a qualche cessione: su tutti in esubero ci sono Borini, Rodriguez e Kessie. Ma non v’è certezza nemmeno su Calhanoglu stesso, o Calabria.

