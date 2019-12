PSG-Paquetà, offerta rifiutata: il Milan vuole 35 milioni

Calciomercato Milan: Lucas Paquetà in uscita. Il PSG ha fatto due offerte, sin qui rifiutate. I rossoneri chiedono una cifra vicina ai 35 milioni per il cartellino del brasiliano.

Lucas Paquetà sempre in uscita dal Milan. Il brasiliano è stato individuato come il calciatore con il quale cominciare a monetizzare. Non fa la differenza, e dunque non è indispensabile per la squadra. Il motivo è fin troppo semplice.

In una squadra alla ricerca di un’identità, non ci si può permettere di giocatori infelici, distratti e discontinui. Inoltre nelle ultime partite Stefano Pioli non lo aveva nemmeno fatto giocare. E i suoi ingressi a partita in corso, svogliato e poco incisivo, hanno spiegato il perché. Il PSG ha avanzato due offerte al Milan per il cartellino del brasiliano: prima offerta da 8 milioni più il cartellino di Julian Draxler, poi qualche giorno dopo è stata aumentata la parte fissa a 10 milioni.

Il Milan ha rifiutato entrambe le offerte, in quanto non intende accettare contropartite tecniche. Soprattutto per Draxler, giocatore non ritenuto idoneo o comunque non particolarmente apprezzato. Adesso la parola d’ordine in via Aldo Rossi è una sola: monetizzare. E non a caso la richiesta per la cessione di Lucas Paquetà è di 35 milioni di euro.

Cifra che permetterebbe al Milan di fare una piccola plusvalenza e destinare il guadagno verso altri calciatori. Su tutti Jean-Clair Todibo, difensore centrale del Barcellona, la cui trattativa al momento è in fase di stallo.

Al momento però non si registrano passi avanti per la trattativa, secondo quanto riferito da Tuttosport. Il Milan però resta disponibile – riferisce Milanista NonEvoluto – ad ascoltare offerte. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan potrà concentrarsi anche su qualche uscita. Non solo Paquetà, ma anche Kessie, Borini e Rodriguez.

