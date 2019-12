Milanello Live, ultimo allenamento del 2019 – FOTO

Ultimo giorno del 2019 per il Milan, che si è allenato in mattinata a Milanello alla presenza di Maldini e Massara. Foto e racconto dell’ultimo allenamento dell’anno.

Ieri ripresa degli allenamenti a Milanello, con il Milan che prepara la sfida contro la Sampdoria del prossimo 6 gennaio. Squadra a lavoro stamane per l’ultimo allenamento del 2019, un anno purtroppo non straordinario per i nostri colori.

Presenti all’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti sono stati vicini alla squadra anche alla vigilia di Capodanno. Ecco il racconto dell’allenamento, con tanto di foto, da acmilan.com:

Inizio in palestra con la consueta attivazione muscolare, la squadra si è spostata poi sul campo centrale per eseguire alcuni esercizi sulla rapidità e sulla reattività muscolare. A seguire, una serie di sfide su campo ridotto e alcune partitelle a tema, sempre su campo ridotto. Esercitazioni sui calci piazzati prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani, mercoledì 1 gennaio, prevede un allenamento pomeridiano.

Domani per il primo giorno del 2020 nessun riposo. Si lavorerà, nel pomeriggio. Manca meno di una settimana alla sfida contro la Sampdoria, che si giocherà lunedì 6 gennaio ore 15 a San Siro. Ci sarà anche Ibrahimovic, forse non in panchina ma quantomeno allo stadio. Ma lo svedese dal 2 gennaio si allenerà già con i compagni.

Ringing in the New Year with hard work at Milanello 💪🏻

Lavoro, lavoro, lavoro. Per affrontare al meglio un nuovo anno 💪🏻 #SempreMilan pic.twitter.com/1bfXuLmuek — AC Milan (@acmilan) December 31, 2019

