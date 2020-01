Ibrahimovic in super forma: vuole giocare in Milan-Sampdoria

Ibrahimovic è in forma smagliante e potrebbe chiedere a Pioli di giocare in Milan-Sampdoria, in programma lunedì

“Tifosi, aspettatemi, perché farò saltare San Siro come prima”. Si è presentato così Zlatan Ibrahimovic, arrivato ieri in Italia per il suo primo giorno da giocatore del Milan. Una giornata lunghissima, conclusa con la cena insieme all’amico di sempre Ignazio Abate in un elegante ristorante cinese.

Ha incontrato anche Massimiliano Allegri, il suo ex allenatore, a cena lì insieme alla sua compagna Ambra Angiolini. Oggi invece c’è la conferenza stampa, in programma alle 10:00 nella sala di Casa Milan. Si allenerà poi con la squadra. Che, ritrovatasi il 30 dicembre scorso, è già al lavoro per preparare il ritorno in campo contro la Sampdoria.

Ibrahimovic al top

Ibrahimovic ieri ha sorpreso tutti quando, dopo le visite, la firma sul contratto e i tanti spostamenti, ha chiesto di andare a Milanello per una seduta di allenamento individuale. Un segnale inequivocabile: lunedì vuole esserci, e probabilmente chiederà a Stefano Pioli di andare almeno nei convocati. Lo scopriremo tra poco in conferenza stampa.

Una cosa è certa: Zlatan è in super forma, nonostante l’età e nonostante il lungo periodo di inattività (l’ultima gara ufficiale risale al 25 ottobre scorso). Chi lo ha visto a Milanello, sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi, lo ha trovato tiratissimo, in condizioni davvero eccellenti. Ecco perché non è da escludere che lunedì possa quanto meno debuttare. Impossibile vederlo in campo dal primo minuto.

La frase al dottore

Piccolo retroscena. Durante le consuete visite mediche, Ibrahimovic avrebbe detto al dottore: “Mi conosci, perché mi visiti?“. Zlatan si sente bene, è pronto per aiutare il Milan a risalire la classifica. Anche lui sa, però, che da solo non può farcela. Ma la sola sua presenza potrebbe aiutare un gruppo giovane come quello rossonero a fare un salto di qualità.