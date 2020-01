Verso Milan-Sampdoria, attesi oltre 50 mila tifosi

Lunedì pomeriggio, giornata di festa per l’Epifania, a San Siro si giocherà Milan-Sampdoria. Sono attesi oltre 50.000 spettatori secondo i dati ufficiali del club.

Mancano ancora tre giorni per Milan-Sampdoria, ma San Siro farà registrare il pienone per il primo match del 2020. Speriamo sia un anno a tinte rossonere, dopo un lungo periodo buio. Si attendono oltre 50.000 tifosi rossoneri secondo i dati ufficiali del club.

Sarà l’effetto Zlatan Ibrahimovic, sarà la passione per il Milan che va oltre il risultato, ma i tifosi rossoneri non deludono e stanno accanto alla propria squadra nel momento del bisogno. Un lunedì di festa, l’ultima di questo periodo natalizio, che darà il via alla Serie A. Il Milan cerca i primi tre punti del 2020, per partire con il piede giusto.

Milan-Sampdoria: tutti a San Siro per Ibra?

Zlatan Ibrahimovic lavora per essere a disposizione di Stefano Pioli già lunedì per la sfida alla Samp. Lo svedese non ha segnato all’esordio nella prima avventura rossonera, e magari ha in testa di presentarsi con un gol nella sua nuova prima volta a San Siro.

Ibra si allena già dal primo giorno d’arrivo in Italia. Dopo le visite e la firma, è voluto andare a Milanello per fare lavoro individuale in palestra. Oggi invece ha partecipato all’amichevole giocata contro la Rhodense, segnando anche un gol. Subito leader del Milan, come dimostrano i video della “Zlatan CAM“: indicazioni e consigli per i compagni, oltre a gol, assist e giocate di alto livello.

Tutti a San Siro per Milan-Sampdoria, magari non “solo per Ibra”, ma “anche per Ibra”. Sarà fondamentale trovare subito i tre punti, a prescindere dalla presenza o meno del campione svedese. Vedremo poi se Stefano Pioli lo schiererà titolare come fatto oggi in amichevole, oppure se gli darà spazio a partita in corso.

