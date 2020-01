Sky – Milan-Sampdoria, due dubbi di formazione per Pioli

In vista di Milan-Sampdoria di lunedì 6 gennaio, Stefano Pioli sta decidendo la formazione ideale da schierare, con due ballottaggi in corso.

Milan-Sampdoria è alle porte. Il club rossonero aprirà l’anno solare affrontando i blucerchiati lunedì prossimo, nel giorno dell’Epifania, alle ore 15.

Un match che dovrà vedere forzatamente un Milan diverso da quello indiscutibilmente pessimo visto nell’ultimo match contro l’Atalanta. In quel caso i rossoneri uscirono dal Gewiss Stadium con un pesante 5-0 sul groppone.

Contro la Sampdoria mister Stefano Pioli dovrà affidarsi ai calciatori più in forma. Secondo quanto riportato dall’emittente Sky Sport, sono due i dubbi di formazione per il tecnico del Milan, anche dopo l’amichevole a porte chiuse di ieri contro la Rhodense.

Il primo riguarda l’attacco: Zlatan Ibrahimovic si sente in forma, vuole subito giocare dal 1′ minuto al centro del tridente offensivo. Sarà in ballottaggio con Krzysztof Piatek, che reclama spazio nonostante le recenti prove incolori. Di certo Pioli non sperimenterà dall’inizio un tandem con i due centravanti in campo assieme.

Il secondo dubbio è a centrocampo: Lucas Paquetà insidia il posto di mezzala destra a Franck Kessie. Ieri in amichevole il brasiliano è stato preferito al mediano africano. Esperimento o indicazione? Il tutto verrà chiarito dagli ultimi allenamenti e dalla conferenza stampa di domani di Pioli.

Il resto della formazione anti-Samp è fatta. Il Milan giocherà con un 4-3-3 di base: Donnarumma tra i pali, Conti e Theo Hernandez sulle fasce. Musacchio-Romagnoli coppia di difesa. Bennacer in regia, Bonaventura mezzala sinistra. In attacco Suso e Calhanoglu confermati come esterni offensivi.

