Todibo-Milan, i nodi dell’affare. E arriva un altro difensore

Calciomercato Milan | I nodi dell’affare tra i rossoneri ed il Barcellona per il giovane Todibo. Che non sarà l’unico innesto in difesa.

Le notizie che ieri sono giunte dalla Spagna appaiono positive. Il Milan e Jean-Clair Todibo sono molto vicini. Il giovane stopper classe ’99 potrà a breve indossare la maglia rossonera.

Un avvicinamento tra le parti dovuto ai recenti incontri a cui ha partecipato il d.s. Ricky Massara. Todibo si è convinto ad accettare il trasferimento al Milan. Ma vi sono alcuni dettagli non secondari da limare, che dovrebbero essere risolti in settimana.

Todibo nuovo rinforzo per la difesa del Milan? Tutto sembra propendere per questa soluzione, ma i nodi con il Barcellona esistono, eccome.

Calciomercato Milan, non solo Todibo: nuovo innesto in difesa?

Oggi la Gazzetta dello Sport ha spiegato nel dettaglio i suddetti intrecci. Todibo accetterà la destinazione Milan, ma il Barcellona non intende perdere il controllo sul calciatore classe ’99.

I blaugrana lo considerano un possibile erede di Gerard Piqué (ormai 33enne) ma attualmente non è posto tra i titolari della rosa di mister Valverde. Ecco perché la soluzione Milan sta sempre più perdendo corpo.

Il Barça lo cederà in prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 20 milioni. Ma spinge per inserire una clausola sul contro-riscatto da esercitare tra un paio di stagioni. Un modo per riportare in Spagna Todibo se ce ne fosse volontà e bisogno.

Se il Milan accetterà questo compromesso, allora Todibo potrà sbarcare in Italia nel giro di pochi giorni. E non sarà l’unico colpo in difesa per la sessione di gennaio.

Sempre la Gazzetta parla di un altro possibile innesto, al momento senza però citare piste concrete. Duarte è k.o., Musacchio non convince e Caldara dovrebbe andare a giocare con continuità altrove. Ecco perché il Milan intende completare la difesa con un altro centrale, di maggiore esperienza, da ingaggiare nelle prossime settimane.

