Sky – Todibo, risposta entro due giorni. Milan, pronti altri obiettivi

Calciomercato Milan | Le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio sull’affare che dovrebbe portare Jean-Clair Todibo ad indossare il rossonero.

Il Milan spinge. Vuole chiudere per l’acquisto di Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese classe ’99 del Barcellona.

Lo stopper ex Tolosa è considerato ormai da tempo la priorità per rinforzare la difesa del Milan. I contatti sono ben avviati, soprattutto dopo l’incontro dei giorni scorsi tra il d.s. milanista Massara e l’entourage di Todibo.

Scatta però l’ultimatum: il Milan ha bisogno di un difensore, come chiaramente ammesso anche da Stefano Pioli. Come riferito dall’emittente Sky Sport, i rossoneri attenderanno ancora 24-48 ore per la risposta definitiva di Todibo.

Milan, per Castillejo due offerte dalla Spagna

Calciomercato Milan, ultimatum a Todibo. Non mancano le alternative

Due giorni al massimo per decidere. Todibo deve togliersi i dubbi sul suo futuro e scegliere se continuare la crescita nella rosa del Milan o prendere altre strade.

I rossoneri hanno fretta, visto che hanno da giorni l’ok del Barcellona per il trasferimento in prestito (con diritto di riscatto) del giovane stopper francese. Inoltre hanno anticipato la forte concorrenza del Monaco, che si è interessato a Todibo nelle ultimissime ore.

Se entro 48 ore non dovessero arrivare segnali positivi da Todibo, il Milan andrà su altre piste. Lo ha assicurato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio poco fa.

I rossoneri, che potrebbero rimandare Mattia Caldara in prestito all’Atalanta, hanno sondato diverse piste alternative. Si parla di uno scambio con i bergamaschi, con l’arrivo di Simon Kjaer dalle parti di San Siro.

Ma di recente sono stati fatti i nomi di Merih Demiral (Juventus), Andrea Cistana (Brescia) e Marcos Rojo (Manchester United) come possibili alternative a Todibo.

Oggi il d.s. del Milan Massara ha svelato che Todibo non rappresenta l’unica scelta per la difesa. I rossoneri hanno diverse piste nascoste già aperte. Tutto dipenderà dalla decisione del difensore ventenne del Barça.

