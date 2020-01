Calciomercato Milan | Rodriguez, sì al Fenerbahce: manca l’accordo tra club

Calciomercato Milan | Ricardo Rodriguez verso la Turchia: l’offerta del Fenerbahce lo convince, ma manca ancora un sì definitivo.

Arrivano conferme. Ricardo Rodriguez è pronto a lasciare il Milan già nella sessione di mercato di gennaio.

Lo svizzero è da tempo indicato come un sicuro partente. Troppa panchina negli ultimi mesi per Rodriguez, che fino allo scorso campionato era considerato un titolarissimo della formazione milanista.

Il classe ’92 sarebbe vicino all’approdo in Turchia. Diverse fonti confermano come il Fenerbahce sia pronto a strappare Rodriguez al Milan. Addirittura le ultimissime news parlano di un calciatore pronto ad accettare la destinazione pur di tornare ad essere importante e titolare.

Milan, Rodriguez verso la Turchia: arrivano conferme

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione. Rodriguez avrebbe dato il proprio gradimento all’opzione Fenerbahce, attraverso il suo agente Di Domenico.

Mancherebbe ancora però l’accordo tra Milan e club turco. I rossoneri non vorrebbero cedere Rodriguez in prestito, puntando ad un addio a titolo definitivo per poter anche monetizzare. Il Fenerbahce è più propenso invece ad un’offerta a titolo temporaneo, per poi valutare più avanti l’acquisto definitivo.

Il portale turco Fanatik scrive oggi di una sorta di missione da parte dei dirigenti del Fenerbahce per Rodriguez. A breve saranno in Italia per cercare di chiudere per il terzino. Dalla Turchia c’è grande fiducia: Rodriguez pare sia stato scelto come alternativa ad Aleksandar Kolarov, che ha appena rinnovato con la Roma.

Se si troverà un principio di accordo c’è da scommettere sulla partenza in tempi brevi di Rodriguez da Milanello. Lo svizzero vuole tornare protagonista e non rischiare di perdere un posto ai prossimi Europei 2020 con la sua Nazionale.

