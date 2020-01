Gazzetta – Todibo, Milan stufo: caos sulla formula di trasferimento

Calciomercato Milan | Jean-Clair Todibo glissa ancora: il difensore francese, obiettivo rossonero, potrebbe saltare se non darà una risposta.

Il Milan sta perdendo la pazienza. L’affare per Jean-Clair Todibo stenta a decollare, per colpa di alcune indecisioni sia del giocatore francese, sia del Barcellona.

I rossoneri sembravano a buon punto. Il viaggio in Spagna del d.s. Ricky Massara avrebbe dovuto risolvere la situazione in maniera definitiva. Invece spuntano ancora diverse rimostranze che stanno rallentando il tutto.

Todibo è incerto. Non ha ancora dato una risposta positiva e definitiva al Milan. I rossoneri gli hanno fatto capire di voler puntare ciecamente su di lui. Nonostante ciò, il sì non è ancora giunto.

Calciomercato Milan, Maldini stufo: salta Todibo?

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, il Milan sarebbe ormai stufo. Il club di via Aldo Rossi starebbe decidendo di lasciar perdere l’affare Todibo.

Oltre ai dubbi del centrale classe ’99, che è ancora indeciso se restare a Barcellona o andare a giocarsi le proprie chance altrove, anche lo stesso club catalano non ha trovato la formula giusta con il Milan.

Paolo Maldini è scettico sull’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Barça. Il Milan non intende concedere la possibilità agli spagnoli di riprendersi Todibo in futuro, inserendo una clausola a loro favore nel contratto di vendita.

Insomma, la trattativa secondo Schira è tutt’altro che vicina alla chiusura come sembrava negli scorsi giorni. A meno di colpi di scena nelle prossime 24-48 ore Todibo appare ormai destinato a non trasferirsi al Milan.

Il club milanista non si farà trovare impreparato: il Milan ha già una lista di nomi alternativi per rinforzare la difesa a gennaio. Lo ha confermato anche ieri Massara prima del match contro la Sampdoria.

