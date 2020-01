Sportmediaset – Napoli, ecco l’offerta per Rodriguez

Calciomercato Milan | Il Napoli punta su Ricardo Rodriguez. L’ex pallino di Gennaro Gattuso potrebbe raggiungerlo a gennaio.

Uno dei calciatori più scontenti al momento in casa Milan è sicuramente Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero ha essenzialmente perso il posto da titolare.

Dopo due stagioni da intoccabile come esterno sinistro difensivo, Rodriguez è stato superato dalla concorrenza di Theo Hernandez. Il giovane laterale francese, arrivato dal Real Madrid, è considerato il miglior acquisto dell’ultima sessione di calciomercato.

Rodriguez non intende restare come comparsa a Milanello. All’orizzonte vi sono i campionati europei da giocare con la sua Svizzera. E per non rischiare di rimanere a casa, il terzino è intenzionato a cambiare aria e giocare da titolare altrove.

Dalla Francia: il Milan pensa a Bentaleb per il centrocampo

Calciomercato Milan, ipotesi prestito per Rodriguez

Il Napoli potrebbe essere l’approdo giusto per Rodriguez già nella sessione di gennaio. Il terzino classe ’92 accetterebbe di buon grado il trasferimento nel club campano a breve.

Rodriguez ha rifiutato già alcune teoriche proposte dall’estero. Le ipotesi turche e tedesche non sembrano esaltare l’ex Wolfsburg, che preferirebbe restare in Serie A. Campionato nel quale, nelle scorse stagioni, ha dimostrato di poter rendere a sufficienza.

Gennaro Gattuso è un estimatore di Rodriguez. Sotto la sua gestione al Milan il terzino ha sempre giocato titolare dal 1′ minuto. E’ stato uno dei suoi punti fermi e lo rivorrebbe con sé al Napoli.

Sportmediaset parla di un’ipotesi di prestito secco, senza diritto di riscatto. Il Napoli è pronto a formulare questo tipo di proposta per avere da subito Rodriguez fino a giugno prossimo. Il Milan, inizialmente poco propenso ad accettare questa formula, sembra aver aperto uno spiraglio.

Possibile chiusura nelle prossime settimane, con Gattuso che spinge da tempo per avere Rodriguez al San Paolo. Il Milan, con la partenza dell’elvetico, potrebbe pensare di sostituirlo con un altro terzino.

CorSport – Milan-Todibo, la pazienza sta per finire: il punto