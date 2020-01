Sky – Caldara ad un passo dall’Atalanta: i dettagli dell’accordo

Calciomercato Milan | E’ fatta per il ritorno di Mattia Caldara all’Atalanta. Il difensore classe ’94 dovrebbe lasciare i rossoneri in prestito.

Mattia Caldara ad un passo dal ritorno all’Atalanta. L’affare si farà, almeno secondo quanto riferito dall’emittente Sky Sport poco fa.

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio è sicuro: il Milan e l’Atalanta hanno trovato un principio di accordo che dovrebbe essersi finalizzato tra ieri ed oggi.

Decisivo infatti l’incontro di mercoledì tra i due club, così come la visita dell’agente Giuseppe Riso poco fa a Casa Milan, conclusasi evidentemente con una fumata bianca.

I dettagli del trasferimento sono i seguenti: Caldara passerà in prestito all’Atalanta per 18 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2021. Il club orobico dovrebbe ottenere anche un’opzione per il riscatto a titolo definitivo del difensore.

Caldara tornerà dunque a breve nella sua città natale, e nella rosa di quello che è stato il suo club fino all’estate 2018.