Sky – Ibrahimovic scalpita: chance da titolare a Cagliari

Zlatan Ibrahimovic vuole giocare titolare a Cagliari: l’attaccante svedese classe ’81 scalpita e spera in una chance dall’inizio.

A Cagliari potrebbe scoccare l’ora di Zlatan Ibrahimovic. Fin dal primo minuto di gioco. L’attaccante del Milan si candida seriamente per una maglia da titolare.

Ibrahimovic ha già esordito in Serie A contro la Sampdoria lunedì scorso. Lo svedese ha giocato circa 38 minuti, dimostrando di non essere al top della forma. Ma la sua classe ha già fatto la differenza: vari assist, un gol sfiorato e uno strapotere fisico sempreverde.

Secondo le ultime news da Milanello, riferite dal cronista Peppe Di Stefano di Sky Sport, il Milan cambierà in vista del Cagliari. A cominciare da Ibrahimovic, che potrebbe convincere Stefano Pioli a puntare su di lui al centro del tridente d’attacco titolare.

Ibra andrebbe a prendere il posto del deludente Krzysztof Piatek, che è fermo a quota 4 reti in campionato (3 dei quali su rigore). Ma non sarà l’unico cambio di formazione: Pioli potrebbe tornare ad utilizzare dal 1′ minuto anche Andrea Conti in difesa e Lucas Paquetà a centrocampo.

Alle ore 15 dunque, presso la Sardegna Arena, si dovrebbe vedere un Milan diverso. Comandato da un Ibrahimovic voglioso e ansioso di mettersi in mostra. Intanto in questi giorni prosegue la sua preparazione a Milanello, con l’obiettivo di rimettersi in forma a tempo di record.

Sportmediaset – Ünder l’alternativa a Politano. Due piste per la difesa