Sportmediaset – Ünder l’alternativa a Politano. Due piste per la difesa

Calciomercato Milan | I rossoneri continuano a seguire più piste per rinforzare in particolare due reparti: la difesa e gli esterni d’attacco.

Non solo Matteo Politano. Il Milan ha altri nomi forti sul proprio taccuino in vista delle prossime mosse di mercato in entrata.

I rossoneri cercano un esterno destro d’attacco, abile a giocare nel 4-3-3 scelto da mister Pioli come modulo di partenza. Politano sarebbe un rinforzo ideale: rapido, di piede mancino, abile in zona-gol e a sfornare assist.

Ma se l’Inter non dovesse trovare l’accordo con il Milan per la cessione del suo classe ’93, i rossoneri avrebbero già in mente un’alternativa di livello. La redazione di Sportmediaset parla con certezza della pista Cengiz Ünder.

Già in mattinata alcuni quotidiani avevano fatto il nome del turco Ünder, calciatore praticamente scaricato dalla Roma dopo un girone d’andata negativo. Caratteristiche simili a Politano e la possibilità di prenderlo in prestito fino a giugno con diritto di riscatto.

Sportmediaset ha aggiornato anche sulle piste per la difesa del Milan. Con Jean-Clair Todibo più lontano, i rossoneri starebbero valutando in particolare due nomi, entrambi di origine danese.

Il primo è Simon Kjaer, stopper dell’Atalanta che è pronto a fare le valigie dopo pochi mesi. Lo scambio di prestiti con Mattia Caldara è un’opzione sempre in piedi, come conferma la presenza di Giuseppe Riso (agente di Caldara) a Casa Milan quest’oggi.

Il secondo è Andreas Christensen, classe ’96 del Chelsea. Il giovane centrale non è considerato titolare nei piani di Frank Lampard. Anche lui arriverebbe solo a titolo temporaneo.

