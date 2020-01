Football Factoty e Arena 11 SportsGroup a Casa Milan – VIDEO

Calciomercato Milan | Dejan Lovren ultimo nome per la difesa rossonera. In corso un incontro con alcuni intermediari per questo affare.

Giornata ricca di incontri a Casa Milan. Come appreso dalla redaizone di MilanLive.it, pochi minuti fa sono arrivati in sede i rappresentanti di due agenzie.

Si tratta di Arena 11 SportsGroup e di Football Factory, due società di mediazione e scouting del calcio internazionali. Di quest’ultima fa parte anche Alessandro Luci, intermediario di Dejan Lovren, difensore del Liverpool, obiettivo sfumato dei rossoneri l’estate scorsa.

Gli agenti di Football Factory e Arena11 Sport a Casa Milan. Ritorno di fiamma per #Lovren? VIDEO @MilanLiveIT pic.twitter.com/BOELwl19Wj — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 9, 2020

Si potrebbe quindi riaprire il discorso legato al difensore croato. Con il passaggio quasi fatto di Caldara all’Atalanta e l’infortunio di Léo Duarte, Maldini e Boban hanno la necessità di prendere almeno due centrali e lui è una buona possibilità.

Dejan Lovren è un difensore classe ’89 che milita nel Liverpool. Un nome come detto già noto alle cronache del Milan: Lovren durante la sessione estiva di calciomercato del 2019 è stato cercato concretamente dal club di via Aldo Rossi. Le difficoltà ad acquistarlo hanno però fatto decadere l’affare. Problemi legati allo stipendio del giocatore, di circa 5 milioni.

Una trattativa che potrebbe riaprirsi. Lovren è il nome nuovo delle ultime ore per rimpolpare la difesa del Milan, soprattutto ora che Mattia Caldara appare ormai ad un passo dal ritorno all’Atalanta. Il club valuterà i costi e i dettagli dell’affare prima di dare l’assalto allo stopper trentenne.

