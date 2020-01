Cagliari-Milan, probabili formazioni: Pioli sceglie Ibrahimovic e Leao

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan. Rossoneri con un possibile cambio modulo: Pioli proverà il 4-4-2, con Ibrahimovic e Leao titolari in attacco.

Che Milan scenderà in campo domani alla Sardegna Arena contro il Cagliari? I moduli e gli interpreti a questo punto lasciano il tempo che trovano. Bisogna ritrovare grinta, cattiveria, quindi poi gol e vittoria.

Detto questo, andiamo a vedere quale potrebbe essere la probabile formazione del Milan nella sfida di domani contro il Cagliari, calcio d’inizio ore 15. Stefano Pioli è pronto a cambiare modulo. Lo ha annunciato in conferenza stampa quest’oggi. Si pensa al 4-4-2 con l’inserimento delle due punte, per la prima volt da titolari nell’era Pioli. Esperimento provato solo per poco tempo da Marco Giampaolo.

La novità principale rispetto all’ultima partita a San Siro è l’inserimento di Samuel Castillejo, al posto di un inguardabile e fischiatissimo Jesus Suso. Poi la disposizione in campo sarà chiaramente decisiva. Rafael Leao dovrebbe giocare più vicino a Zlatan Ibrahimovic, con Kessie-Bennacer davanti la difesa. Ruolo ibrido per Hakan Calhanoglu, che sarà l’ago della bilancia di questo modulo: la sua posizione sarà chiave per capire meglio quale sarà la disposizione in fase di costruzione.

In difesa dalle ultime indiscrezioni pare che Pioli possa dare spazio ancora a Davide Calabria, nonostante anche per lui Milan-Samp sia stata un incubo. Possibile che si voglia insistere sul giovane terzino e dargli ancora fiducia. Forse un’ultima possibilità? Completano la difesa i soliti Musacchio, Romagnoli e Hernandez, con Gigio Donnarumma tra i pali.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Allenatore: Maran.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

