Emre Can e Dani Olmo, come cambierebbe il Milan: la formazione

Come cambiarebbe il Milan qualora acquistasse Emre Can e Dani Olmo? Vediamo la probabile formazione di Stefano Pioli, sempre con il 4-4-2.

Il calciomercato è ancora in corso, e il Milan vuole rinforzare la rosa con due profili importanti a centrocampo: si parla di Emre Can e Dani Olmo.

In particolare sullo spagnolo, continuano da giorni le indiscrezioni. Anche l’allenatore della Dinamo Zagabria, che non lo ha convocato, ha rivelato che c’è una trattativa in corso. Sul tedesco, sappiamo che da tempo è fuori dai progetti di Maurizio Sarri, e la Juventus vorrebbe cederlo nonostante l’abbia acquistato due stagioni fa a parametro zero dal Liverpool.

Come cambierebbe il Milan qualora acquistasse sia Dani Olmo che Emre Can? Proviamo a immaginare una probabile formazione di Stefano Pioli, sempre con il 4-4-2. Entrambi i calciatori andrebbero a rinforzare il centrocampo. Emre Can davanti la difesa, e Dani Olmo da esterno in una delle due fasce, infferentemente.

Fuori Franck Kessie e Hakan Calhanoglu dall’11 titolare, a nostro avviso, qualora arrivassero i due giocatori sopracitati. È chiaro che in tutto ciò il Milan attende anche qualche cessione, da Piatek a Paquetà, fino allo stesso Suso.

Ecco la formazione più accreditata, secondo noi, nel caso andassero in porto queste due importanti operazioni in entrata:

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Emre Can, Bennacer, Dani Olmo; Ibrahimovic, Rafael Leao.

CALCIOMERCATO MILAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE