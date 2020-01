Milan, preoccupante fase di stallo per Rodriguez: il punto

Milan, è corsa contro il tempo a una settimana dalla chiusura del mercato: con la frenata del Fenerbahce, si registra una preoccupante fase di stallo per Ricardo Rodriguez.

Il mercato del Milan, come riferito dal Ds Frederic Massara, al momento è virtualmente chiuso. Ma è altrettanto vero che tutto potrebbe presto cambiare in questo rush. Perché sono ancora diverse le situazioni in uscita, le quali potrebbero ribaltare gli scenari a 360°.

Per un Ricardo Rodriguez che uscirebbe, per esempio, dovrebbe esserci un terzino sinistro che entrerebbe per fare da vice a Theo Hernandez. Ma non arrivano buonissime notizie in tal senso.

Calciomercato Milan, il punto in uscita

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, si registra una preoccupante fase di stallo per l’esterno svizzero. Il giocatore era infatti a un passo dal Fenerbahce, ma la situazione si è fermata a causa del blocco al mercato al del club di Istanbul.

La federazione turca, infatti, su disposizione dell’UEFA, ha congelato la posizionee della società a causa del fair play finanziario. Il club ha opposto ufficialmente resistenza e si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma nel frattempo è corsa contro il tempo a una poco più di una settimana dal termine.

Il giocatore ha chiesto la cessione e chiede necessariamente una nuova soluzione. Si attende il Fenerbahce, ma sullo sfondo sembrerebbe esserci ancora il PSV pronto ad accontentare le richieste milaniste. Ovvero di una cessione definitiva e non parziale, per un valore di almeno 5 milioni di euro. Ma bisognerà fare in fretta, altrimenti il rischio è che Rodriguez resti bloccato in rossonero.

Nel frattempo – evidenzia il CorSport – la lista delle cessioni continua a cambiare le sue priorità. Samuel Castillejo e Ante Rebic, tra i primi sulla lista di recente, ora sono stati definitivamente depennati. Il primo ha infatti trovato un posto fisso nel 4-4-2 mostrando tutto il suo vero valore, mentre il croato si è auto confermato rivelandosi l’eroe dell’ultimo lunch match. In uscita, paradossalmente, restano nomi un tempo impensabili: Suso, Lucas Paquetá e Krzysztof Piatek.

