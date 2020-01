Piatek, offerta last-minute della Roma. Escluso lo scambio con Ünder

Calciomercato Milan | Da Roma si parla di una possibile offerta dei giallorossi per Krzysztof Piatek, attaccante in uscita dai rossoneri.

Ore calde per il futuro di Krzysztof Piatek. L’attaccante del Milan è pronto a lasciare il club rossonero, ma servirà un’offerta che accontenti tutte le parti in causa.

Nelle ultime giornate sono diventate più fitte le comunicazioni tra Milan e alcuni club della Premier League. Il nome di Piatek sembra attrarre diversi interessi oltre manica, in particolare dalla sponda Tottenham.

Ma non solo gli Spurs si sarebbero messi sulle tracce di Piatek. Anche un altro club italiano, che in passato aveva già tentato un primo approccio per il 9 rossonero.

Roma su Piatek: offerta di prestito per l’attaccante

E’ la Roma la squadra che si sarebbe messa sulle tracce di Piatek. Il centravanti classe ’95 sarebbe stato al centro di alcuni dialoghi recenti tra il d.s. giallorosso Gianluca Petrachi e il dirigente rossonero Zvonimir Boban.

Secondo quanto riporta Laroma24.it, la Roma si è recentemente informata sulla partenza di Piatek. L’idea è quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, un’offerta a titolo temporaneo che al momento però il Milan non vorrebbe prendere in considerazione.

Boban ha riferito che la priorità del suo club è quella di cedere Piatek a titolo definitivo in Inghilterra, così da non rischiare una minusvalenza. Ma se non dovessero andare in porto tali opzioni, una cessione alla Roma in prestito sarebbe l’ipotesi migliore last-minute, negli ultimi giorni di gennaio.

Da Roma escludono un eventuale inserimento di Cengiz Ünder nella trattativa. L’esterno d’attacco turco non è in vendita, soprattutto dopo l’ottima prestazione nel derby di ieri sera. Il Milan in tal senso dovrà virare su altre piste per la corsia destra offensiva.

