Dall’ipotesi Inter alla realtà Milan: il derby di Ante Rebic

Ante Rebic poteva giocare il derby con la maglia opposta, quella dell’Inter. Ma situazioni strane di mercato lo hanno fatto passare in rossonero.

Non si sa ancora se Ante Rebic partirà titolare o solo dalla panchina domenica sera. Per lui, quello di San Siro, sarà un derby molto speciale.

Infatti, come sottolineato da Goal.com, Rebic avrebbe potuto disputare la stracittadina milanese con un’altra maglia, quella dell’Inter.

Il croato in estate era divenuto un obiettivo concreto per l’attacco interista, in particolare nelle prime settimane della sessione estiva 2019. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte era divenuto nome caldo per la squadra di Antonio Conte.

L’Inter, ancora lontana dall’ingaggio di Romelu Lukaku e con le difficoltà note per arrivare a Edin Dzeko, pensò seriamente di virare su Ante Rebic come nuovo partner offensivo di Lautaro Martinez.

Si parlò persino di un accordo Inter-Eintracht sulla base di 40 milioni di euro. L’affare però non è mai andato in porto, anche perché Conte spinse per l’acquisto di una punta vera, potente e muscolare come Lukaku.

Gli strani intrecci di mercato portarono ad inizio settembre all’epilogo che conosciamo: Rebic al Milan in cambio di André Silva, destinato a Francoforte.

Per il croato i primi mesi di Milan sono stati quasi disastrosi. Poche presenze, tanti infortuni muscolari e qualche prestazione insufficiente. Poi l’improvvisa esplosione a gennaio: la doppietta all’Udinese, il gol-vittoria con il Brescia ed una consapevolezza rinata per il talento balcanico.

Il suo derby sarà dunque speciale. Vorrà dimostrare a Conte e alla sua Inter di aver sbagliato a non dargli fiducia. Intanto Rebic è al lavoro per convincere mister Pioli: sarà lui o Rafael Leao ad affiancare Ibrahimovic dal 1′ minuto?

