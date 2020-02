Sky – Il Milan non molla Robinson: nuovo assalto in estate

Calciomercato Milan | Antonee Robinson resta un obiettivo vero e proprio dei rossoneri, nonostante il suo ingaggio sia saltato in extremis.

Il Milan non molla Antonee Robinson. Anzi, il terzino statunitense resta un obiettivo concreto di mercato per il club rossonero.

Arrivano conferme dalla redazione di Sky Sport. Il Milan ed i propri dirigenti sono convinti di puntare ancora su Robinson, calciatore che piace non poco per le sue caratteristiche da terzino mancino naturale, abile anche in fase di spinta offensiva.

Si parla dunque di un nuovo assalto a giugno prossimo. Tra gli obiettivi di calciomercato estivo 2020 ci sarà dunque Robinson in cima alla lista. Il Milan vuole un terzino che si alterni a Theo Hernandez sulla fascia mancina e il talento del Wigan sembra il profilo ideale.

Milan-Robinson, i motivi dell’accordo mancato a gennaio

Robinson era praticamente già un acquisto del Milan. Non a caso il terzino anglo-statunitense era sbarcato a Linate lo scorso 31 gennaio per visite mediche e firma sul contratto.

Il tutto però è stato bloccato all’improvviso. Pare che il motivo reale dello stop alla trattativa sia stato l’esito delle visite mediche di rito di Robinson. Una piccola anomalia è stata riscontrata presso la clinica ‘La Madonnina’, tanto da meritare accertamenti più specifici.

Non c’è stato il tempo materiale per un nuovo iter sanitario, dunque l’acquisto di Robinson è saltato. O meglio è stato rimandato all’estate, quando il Milan tenterà di riavvicinarsi al classe ’97, seguito per tutta la scorsa sessione di mercato invernale.

Per ora i rossoneri si sono affidati al rientro di Diego Laxalt per rimpolpare la fascia sinistra di difesa. Una situazione però temporanea: il Milan preferisce Robinson e spuntano conferme sul tentativo concreto di riaprire questa pista a giugno prossimo.

