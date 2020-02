CorSera – Milan, l’Europa League per salvare la stagione

L’obiettivo dei rossoneri ora è un posto in Europa League. La squadra di Stefano Pioli punta almeno al sesto posto finale.

La stagione del Milan può ancora svoltare. Sarà difficile ottenere un posto per la prossima Champions League, visti i ritmi delle prime quattro in classifica.

Ma c’è un obiettivo che può in qualche modo salvare il campionato della formazione rossonera. La qualificazione alla prossima edizione di Europa League.

Una competizione, ovviamente meno prestigiosa della Champions, che il Milan avrebbe già dovuto giocare in questa stagione. Ma il club ha scelto di rinunciarvi per non incappare nelle severe sanzioni del Fair Play Finanziario. Un sacrificio caro che dovrebbe però aiutare il Milan a risollevarsi in minor tempo dal punto di vista economico.

Secondo il Corriere della Sera l’Europa League diventa l’obiettivo primario, per il Milan ma anche per il Napoli. In questo momento la squadra di Stefano Pioli dista soltanto due punti dal sesto posto, l’ultimo utile per raggiungere l’accesso alla seconda competizione europea per club.

Gli introiti per la qualificazione in Europa League non sarebbero così esagerati, ma rappresenterebbero un punto di partenza per programmare la prossima stagione, magari con maggiore forza e convinzione nelle scelte di mercato e di campo.

Ma c’è anche un’altra strada per tornare subito in Europa: vincere la Coppa Italia. Un traguardo che però si è complicato non poco dopo Milan-Juventus di giovedì scorso.

La semifinale di andata si è conclusa 1-1, risultato positivo per i bianconeri che giocheranno a marzo il ritorno in casa. Inoltre il Milan in quella occasione dovrà fare a meno di tre squalificati di lusso: Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez.

