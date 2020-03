Sky – Ronaldo in Portogallo dalla madre: può saltare Juventus-Milan

Cristiano Ronaldo vola nel suo paese natale per un problema familiare. Possibile assenza domani per il match di Coppa Italia.

Problema familiare per Cristiano Ronaldo. Il campione della Juventus è volato questa mattina in Portogallo, nella sua Funchal per un’emergenza personale.

CR7 è subito partito per visitare sua madre, che è stata portata d’emergenza in ospedale per un malore. Il calciatore della Juventus non ha perso tempo e si è giustamente recato dalla donna, che comunque dovrebbe essere in condizioni stabili e non preoccupanti.

Un viaggio-lampo che molto probabilmente, come riportato da Sky Sport, non permetterà a Ronaldo di scendere in campo domani sera in Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si disputerà all’Allianz Stadium.

Difficile ipotizzare una presenza del numero 7 bianconero, che salterà l’allenamento di rifinitura in casa Juve e di fatto anche la partita che regalerà l’accesso alla finalissima del 20 maggio.

Un forfait pesante per i bianconeri di Maurizio Sarri. Ma anche il Milan non scherza: i rossoneri non avranno a disposizione ben tre calciatori squalificati, ovvero Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Sarà dunque uno Juventus-Milan senza diverse stelle.

