Sky – Milan, Pioli delegittimato: Gazidis ha scelto Rangnick

Ivan Gazidis, nonostante le recenti smentite, ha scelto ormai Ralf Rangnick come prossimo allenatore-dirigente dei rossoneri.

L’aria che tira in casa Milan non è per nulla positiva. Lo dimostra la solitudine di Ivan Gazidis ieri a San Siro, sugli spalti vuoti per le porte chiuse.

Paolo Maldini e Ricky Massara, gli altri dirigenti operativi, hanno disertato il ‘Meazza’. Forse un segnale di incomprensione con lo stesso Gazidis, che da tempo ha scelto di prendere il comando e allontanare un elemento scomodo come Zvonimir Boban.

Le ultime news di Sky Sport parlano proprio delle scelte di Gazidis per il futuro del Milan. Nonostante le smentite appare sicuro che l’A.D. sudafricano voglia puntare su Ralf Rangnick.

Il manager tedesco, abile sia come allenatore che come direttore sportivo, è stato in realtà già contattato e sarebbe in pieno dialogo con lo stato maggiore del Milan.

Contatti confermati che non possono far bene a Stefano Pioli. L’attuale allenatore rossonero si sente delegittimato da tali voci, nonostante Gazidis gli abbia garantito fiducia, almeno fino al termine del campionato.

Rangnick si conferma primissima scelta di Gazidis. Un arrivo che senza dubbio rivoluzionerebbe il Milan 2020-2021. Pioli verrebbe messo alla porta, il duo Maldini-Massara difficilmente si sentirebbe in grado di rimanere e anche un leader come Zlatan Ibrahimovic sarebbe meno tentato da un possibile rinnovo annuale di contratto.

