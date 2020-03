Sky – Retroscena: Boban-Milan, rottura anche per Ibrahimovic

C’è il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic dietro alla rottura tra Boban e Gazidis: ecco il retroscena svelato dalla redazione di Sky Sport.

C’è il futuro di Zlatan Ibrahimovic dietro all’addio di Zvonimir Boban al Milan.

Un’indiscrezione rivelata oggi dalla redazione di Sky Sport, che accomuna il futuro in bilico di Ibrahimovic con il licenziamento sorprendente del dirigente croato.

In sintesi Boban e l’attuale A.D. milanista Ivan Gazidis avrebbero discusso in maniera animata anche del destino di Ibrahimovic. Pareri discordanti su tale questione, molto sentita anche dall’ambiente Milan, che hanno portato all’addio di Boban.

LEGGI ANCHE -> RANGNICK-MILAN, L’APPRODO E’ INCERTO

Pare che Boban e Gazidis abbiano litigato proprio su questo tema. L’ex calciatore spingeva per il rinnovo immediato di Ibrahimovic, considerandolo un elemento basilare su cui ripartire anche l’anno venturo.

Non concorde Gazidis, che ha ancora seri dubbi sull’investimento contrattuale per un calciatore di 38 anni. I due sono così arrivati allo scontro e ne è scaturito un divorzio ormai inevitabile.

Ma non c’è solo il destino di Ibra alla base del licenziamento di Boban. Gli elementi di discordia con Gazidis erano già parecchi, in particolar modo sulla scelta della prossima guida tecnica.

Boban ha pubblicamente lamentato la decisione di Gazidis di contattare personalmente e in gran segreto Ralf Rangnick per la panchina. L’intervista non autorizzata del croato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

LEGGI ANCHE -> DONNARUMMA, RINNOVO DIFFICILE. OCCHIO ALLA JUVE