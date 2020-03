Rebus Paquetà: per il Milan è un flop totale

Un vero e proprio problema: Lucas Paquetà è separato in casa Milan. Ora Gazidis studia il da farsi per il brasiliano in crisi.

Nel Milan da tempo è scoppiato il caso Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano è considerato un flop totale per la stagione in corso.

Arrivato al Milan a gennaio 2019, acquistato per circa 37 milioni di euro, Paquetà sembrava poter diventare il nuovo super-talento brasiliano, pronto ad esplodere in Europa come tanti connazionali.

Ma dopo un buon inizio sotto l’egida di Rino Gattuso, il centrocampista ha smesso di funzionare. Prima un infortunio fastidioso alla caviglia, poi scie di un carattere troppo ribelle. Paquetà si è dissolto, non ha avuto modo né capacità di risollevarsi ed imporsi.

Paquetà in crisi: Gazidis studia una soluzione

L’arrivo di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan sembrava il preludio ad una rinascita di Paquetà, magari nel ruolo di fantasista che predilige maggiormente.

Invece l’ex tecnico rossonero non ha affatto puntato su di lui, considerandolo una seconda scelta. Idem per il successore Stefano Pioli, che lo ha spesso relegato in panchina.

Il punto più basso dell’esperienza milanista di Paquetà è l’auto-esclusione in vista di Brescia-Milan, una sorta di strategia per cercare di farsi vendere a gennaio a costi contenuti. Ma offerte decenti dalle parti di Milanello non se ne sono viste.

Come scrive Tuttosport, ora la patata bollente passa nelle mani di Ivan Gazidis. L’amministratore delegato sa che Paquetà è un peso, sia per la squadra di Pioli sia per le casse rossonere.

Per non sviluppare una minusvalenza, il Milan dovrà riuscire a cederlo a non meno di 28 milioni di euro. Un’impresa visto il rendimento scarno e le poche apparizioni. A meno che il futuro allenatore non voglia puntare ciecamente sul brasiliano.

