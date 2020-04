Milan, pazza idea Nainggolan: il Cagliari non lo riscatterà

Spunta un’idea davvero clamorosa per il Milan della prossima stagione: strappare ai rivali dell’Inter un centrocampista di qualità assoluta.

Il Milan starebbe valutando l’ingaggio di un calciatore di assoluta qualità, non più giovanissimo, da strappare agli storici rivali dell’Inter.

Si tratta di Radja Nainggolan, centrocampista belga di proprietà nerazzurra. Al momento il classe ’88 è in prestito al Cagliari, squadra nella quale però difficilmente potrà rimanere in futuro.

Lo ha dichiarato il presidente sardo Tommaso Giulini: “E’ durissima per il Cagliari pensare di trattenere Radja. Se lui volesse potremmo provarci, ma non sarebbe pensabile di sostenere neanche metà del suo stipendio”.

Clamoroso: Nainggolan opzione per il Milan. Ecco come si può fare

Una pazza idea che dunque il Milan potrebbe seriamente mettere in conto. E non sarebbe una prima volta, visto che gli affari di mercato tra i due club milanesi sono sempre stati frequenti e spesso determinanti.

Nainggolan lascerà Cagliari a fine stagione, nonostante sia molto legato alla Sardegna. Ma l’Inter di Antonio Conte non intende affatto puntare su di lui, visto che già la scorsa estate ha cercato in tutti i modi di liberarsene.

Le opzioni per Nainggolan sono due: accettare un’offerta lucrosa e generosa da campionati più esotici (Cina o U.S.A.), oppure diminuire il proprio ingaggio e proporsi ad altri club di Serie A.

Il Milan potrebbe fare al caso suo: i rossoneri avrebbero bisogno di un centrocampista completo, esplosivo e grintoso. Il belga di un’ultima opportunità ad alti livelli, per far capire a Inter e Roma di aver sbagliato a non puntare ancora su di lui.

Difficile capire se Nainggolan possa essere un profilo adatto al gioco di Ralf Rangncik, possibile nuovo allenatore del Milan, ma di certo un paio di innesti d’esperienza gioverebbero alla leadership della squadra.

E le modalità di trasferimento? Vista la volontà dell’Inter di cedere Radja, non sarebbe da escludere anche un prestito con opzione per il riscatto definitivo.

