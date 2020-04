Milan, Paquetà verso l’addio: Benfica sempre interessato

Lucas Paquetà pare avere già le valigie in mano. Il brasiliano può lasciare Milanello e trasferirsi in un altro campionato europeo.

Il centrocampo del Milan potrebbe subire una rivoluzione durante la prossima sessione di calciomercato. Diversi sono infatti i calciatori della linea mediana in uscita.

Lucas Biglia per esempio andrà verso la scadenza di contratto. Franck Kessie potrebbe lasciare Milanello, perché considerato poco adatto al nuovo progetto tecnico. In partenza c’è soprattutto Lucas Paquetà, talento brasiliano inespresso.

Difficile che il Milan possa contare ancora sul classe ’97, che dopo un inizio di avventura (da gennaio a maggio 2019) piuttosto confortante si è letteralmente perso. Nella stagione in corso ha collezionato poche presenze e tutte sotto la sufficienza.

Se dovesse lasciare il Milan, Paquetà potrebbe continuare a giocare in Europa. Magari in Portogallo, nelle fila del Benfica. Come riporta Tuttosport, i lusitani sono ancora particolarmente interessati al talento ex Flamengo.

Il Benfica dunque è pronto a farsi sotto qualora effettivamente Paquetà e il Milan annunciassero un imminente divorzio. C’è da convincere il centrocampista, che preferirebbe forse un torneo di maggiore spicco.

Possibile che nell’affare entri anche Florentino Luis, mediano classe ’99 che il Milan apprezza da tempo. Uno scambio alla pari che potrebbe accontentare tutti, ma al momento di difficile attuazione.

