Milan, piace Szoboszlai. Dall’Ungheria: “Giocherà in Serie A”

Arrivano conferme sulla pista Szoboszlai per il Milan del futuro. E c’è anche il parere positivo di chi lo conosce molto bene.

È uno dei maggiori talenti internazionali del momento. Per qualità, età verdissima e risonanza mediatica. Dominik Szoboszlai fa già parlare di sé.

Il talento ungherese del Salisburgo piace a molti. Classe 2000, centrocampista tuttofare, abile sia in zona gol che in fase di non possesso palla. Insomma un calciatore moderno e completo.

Il Milan da tempo è sulle sue tracce, in particolar modo dopo le voci di un presunto arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera nella prossima stagione.

Rangnick è stato lo scopritore di Szoboszlai, quando il giovane centrocampista era soltanto un prospetto tutto da scoprire in forza al Videoton.

Il Milan studia il colpo. Non sarà facile per via della folta concorrenza internazionale, in particolare da Bundesliga e Premier League. Ma il suo futuro potrebbe a sorpresa essere in Italia.

Tuttosport ha riportato le dichiarazioni di Marco Rossi, c.t. italiano dell’Ungheria, che ha assicurato un futuro tutto italiano per Szoboszlai: “Ho parlato con lui e con l’agente, mi hanno detto che avevano ricevuto diverse proposte dalla Serie A, e che quasi certamente sarebbe venuto da noi. Il cerchio si stringe sulle milanesi e sulla Lazio. Sarebbe arrivato già a gennaio, ma tutto è stato posticipato a giugno”.

Milan, Inter e Lazio dunque sono in pole al momento per accaparrarsi Szoboszlai. Un triplo derby di mercato che arricchirà il nostro campionato con un gioiello europeo da tenere d’occhio.

