Calciomercato Milan – Trattativa avviata: Paquetá verso la cessione

Arriva una prima offerta da parte di un club per Lucas Paquetá. Il centrocampista brasiliano lascerà molto probabilmente Milano.

Il futuro di Lucas Paquetá non sarà in maglia rossonera. Un fatto che non fa più notizia, visto che il classe ’97 da tempo appare fuori dai piani del Milan.

Un talento assoluto che sembra essersi perso. Dopo un inizio confortante con i rossoneri è finito presto nel dimenticatoio, forse anche per l’incapacità di inserirlo tatticamente negli schieramenti di Giampaolo prima e Pioli poi.

Paquetá lascerà il Milan. E la prima proposta sarebbe giunta già alle sue orecchie. Da parte della Fiorentina, club italiano che da tempo si è mosso per il talento brasiliano.

LEGGI ANCHE -> KJAER RESTA AL MILAN: I DETTAGLI

Secondo Calciomercato.com, ci sarebbero tutte le condizioni per portare a buon punto la trattativa tra Milan e Fiorentina. I rossoneri vogliono cedere Paquetá, il quale gradisce l’opzione viola.

E sarebbe anche in arrivo l’offerta: la Fiorentina di Rocco Commisso, alla caccia di un numero 10 per il futuro, è pronta a chiedere il prestito con obbligo di riscatto di Paquetá.

Una soluzione simile a quella che ha portato Patrick Cutrone, ex stella del Milan, a Firenze lo scorso gennaio. Addirittura si vocifera che la società toscana potrebbe chiedere un prestito biennale, fino al giugno 2022, prima di riscattare il brasiliano.

Il Milan forse non sembra molto attratto da tali condizioni e preferirebbe monetizzare con la cessione di Paquetá. Servono almeno 30-33 milioni di euro per non rischiare una minusvalenza, ma al momento la Fiorentina difficilmente potrà permettersi tale spesa.

Trattativa in corso ma ancora lunga. Di certo la volontà di concluderla positivamente c’è, da tutte le parti in causa.

LEGGI ANCHE -> CORRADI FU VICINISSIMO AL MILAN