Calhanoglu: “Futuro? Amo il Milan, ma ora dovrò decidere bene” 

Milan, parla Hakan Calhanoglu. Il numero 10 rossonero, prontissimo per Napoli-Milan dopo il recente acciacco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Goal.com. Il trequartista turco si è pronunciato sul grande rendimento del Diavolo in questa ripresa di campionato e ha commentato il proprio futuro.

L’ultimissima dimostrazione è stato il titanico 4-2 rifilato alla Juventus, avvenuta con una super rimonta: “Ci si sente molto bene – racconta Calhanoglu – abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Dopo il 2-0 non ci siamo mai arresi e abbiamo provato a fare qualcosa creando molte occasioni. Dopo il rigore che Zlatan ha segnato, la fiducia è tornata”.

Milan, Calhanoglu parla del futuro

Un exploit targato Stefano Pioli, di cui Calhanoglu racconta il primo incontro: “Mi ha portato nella sua stanza e mi ha parlato dicendomi che mi conosce da Leverkusen perché ho giocato contro di lui quando allenava la Lazio. Mi ha detto che conosce il mio ruolo e le mie qualità. Gli ho detto che mi piace giocare come numero 10 perché questa è la mia posizione naturale. Mi ha dato tutta la sicurezza di cui ho bisogno in campo”.

Un altro riferimento assoluto dello spogliatoio è Zlatan Ibrahimovic, giocatore che Calhanoglu guarda con grande ammirazione: “È un vero leone, basta vedere come si allena e gioca. Vuole vincere sempre, anche in allenamento. Una volta ho giocato con lui ed era furioso,è entrato nello spogliatoio davvero arrabbiato. Questo è quello che mi piace vedere di lui, la sua mentalità è fortissima”.

Tuttavia – ammette l’ex Bayer Leverkusen – serve una svolta per tornare ai fasti di un tempo: “Sono qui da 3 anni, ma da quando sono qui le cose cambiano sempre. Mi sono già allenato con quattro allenatori e dirigenti, la stabilità non è come prima al Milan. Tutti cercano di fare il meglio per il club ma manca qualcosa. Spero di poter riportare il Milan a quello che era prima”.

Ma nel frattempo, proprio a causa di questo ridimensionamento, Calhanoglu ammette dubbi sul futuro: “Il Milan è grande e rimane tale, un club incredibile. Sono venuto a Milano con tutto il cuore e voglio giocare in Champions con i rossoneri. È lì che deve essere il club. Penso sia il momento in cui devo decidere bene perché la prossima stagione è l’ultima (in termini contrattuali, ndr)“.

Da lì la chiusura: “Ora ho 7 partite davanti a me. Ho iniziato bene dopo il coronavirus e voglio continuare così, poi vedremo cosa succederà in futuro. Devo decidere con il mio agente. Amo il Milan ed è fantastico per me indossare il numero 10 perché so i grandi giocatori che l’hanno avuto”.

