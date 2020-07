Tutto quello che c’è da sapere su Nahuel Bastos, attaccante argentino del Talleres finito in orbita Milan. In argentina parlano di offerta in arrivo.

Dopo le conferme di Pioli e Maldini, il Milan sta allestendo il mercato in vista della prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni arrivate dall’Argentina, i rossoneri avrebbero messo gli occhi sul talentuoso Nahuel Bustos: attaccante argentino del Telleres. Il Presidente del club con sede a Cordoba, Andrés Fassi, ha reso noto di come il club di via Aldo Rossi abbia avanzato una prima offerta di oltre 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Bustos. L’attaccante classe 1998 piace molto anche al Krasnodar e alla Roma e dunque, si preannuncia una vera e propria lotta di mercato. Ma chi è Nahuel Bustos? Scopriamolo insieme proseguendo la lettura dell’articolo.

Chi è Nahuel Bustos, biografia e carriera

Nahuel Bustos nasce a Cordoba il 4 luglio 1998. Muove i primi passi da giocatore nell’Atlètico Huracan iniziando a disputare i suoi primi tornei locali. Durante uno di questi, il giovane attaccante riesce a stregare gli osservatori del Talleres i quali, dopo aver scoperto giocatori come Javier Pastore, non ci pensano su più di una volta e lo fanno entrare nelle giovanili del club. Questo avviene nel 2014, mentre nel 2016, non ancora maggiorenne, fa il suo esordio con la maglia della prima squadra.

Dopo una breve esperienza vissuta in prestito al Pachuca, club messicano, il classe ’98 è tornato in casacca biancoblu e all’attivo la sua carriera recita 38 presenze condite da 15 gol. Questi numeri gli sono valsi la definizione di “giocatore rivelazione della Superliga”, la massima serie argentina.

Un paragone scomodo

Nahuel Bustos è spesso paragonato al suo connazionale attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Così come il centravanti nerazzurro, Bustos non è il classico attaccante d’area di rigore ma è una punta abbastanza mobile: capace di giocare sia come esterno che come trequartista. Oltre alla duttilità, nel suo bagaglio tecnico possiede un destro abbastanza pulito che va a unirsi a dinamicità e rapidità nei movimenti. Di contro possiede poca eleganza nei movimenti ma la tecnica compensa questa mancanza.

Secondo Transfermarkt il suo valore economico è di circa 7 milioni.

E’ dotato di freddezza e personalità, in modo particolare quando salta gli avversari in velocità e si presenta davanti al portiere. Tecnica, agilità, cinico sotto porta e ampio margine di crescita: questo il biglietto da visita di colui che ha stregato Maldini & co.

