Calciomercato Milan, De Paul lascia l’Udinese | Feeling con Maldini

De Paul ha “annunciato” l’addio all’Udinese. Maldini lo stima dall’anno scorso e potrebbe riprovarci. Pioli ragiona sulla collocazione tattica.

Rodrigo De Paul ha voglia di una nuova esperienza per provare a diventare grande. Dopo l’ultima partita contro il Sassuolo, l’argentino ha parlato molto chiaramente. “Voglio lottare per lo Scudetto e la Champions, ma la gente di Udine sappia che ho dato tutto“, un discorso molto coerente e significativo. Dotato di qualità sicuramente fuori dalla norma, l’ex Valencia aspira a qualcosa di più, come è giusto che sia. E adesso è arrivato il momento del grande salto.

Il Milan è da sempe interessato a lui: l’estate scorsa se ne è parlato tanto anche perché c’era un contatto diretto con il suo procuratore, agente anche di Angel Correa (a lungo corteggiato dal Diavolo).

Come scrive Calciomercato.com, De Paul gode della stima di Paolo Maldini, che potrebbe fare un nuovo tentativo nelle prossime settimane. Su di lui però ci sono tante squadre di livello importante: la Juventus, l’Inter ma anche all’estero. E soprattutto l’Udinese non farà sconti.

Ad ottobre 2019 De Paul ha rinnovato con i friulani fino al 2024. Una mossa importante dei bianconeri: così possono incassare il massimo e il calciatore, insieme al suo procuratore, si è attivato per portare alla corte di Pozzo offerte adeguate. Probabile che il costo superi i 30 milioni di euro, ma il Milan potrebbe lavorare su qualche contropartita per abbassare le pretese. All’Udinese piace molto Pobega, attualmente in prestito al Pordenone, ma anche altri calciatori.

Il dubbio in casa Milan, scrive Calciomercato.com, riguarda il ruolo. Quest’anno De Paul è diventato una mezz’ala con licenza di uccidere, ruolo che Stefano Pioli ha cancellato impostando la sua tattica sul 4-2-3-1.

In realtà il problema della collocazione in questo modulo non esiste: De Paul è un trequartista offensivo e potrebbe tranquillamente agire da centrale o da esterno a sinistra. Si tratta di un calciatore di qualità e, in una squadra come il Milan, farebbe comodo in qualsiasi posizione.

