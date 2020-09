Milan, arriva un vice Ibrahimovic? Viva l’ipotesi Jovic

Zlatan Ibrahimovic a 39 anni riuscirà a reggere fisicamente durante la stagione? Il Milan pensa di tutelarsi con un nuovo attaccante. Idea Luka Jovic.

Il Milan vuole costruire una squadra capace di qualificarsi alla prossima Champions e di affrontare l’Europa League in maniera positiva. La dirigenza è impegnata nell’allestire un organico più completo possibile.

Dopo aver preso Sandro Tonali, adesso c’è l’obiettivo di completare il centrocampo con il ritorno di Tiemoué Bakayoko. Superata questa pratica con il Chelsea, ci si concentrerà in altri settori. Non è da escludere che Paolo Maldini e Frederic Massara possano prendere anche un vice di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan, Jovic torna di moda

Ibra a ottobre compirà 39 anni e, seppur abbia dimostrato che l’età è solamente un numero nella passata stagione, è normale che il Milan possa pensare di prendere un centravanti per tutelarsi da eventuali problemi fisici dello svedese.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, sta tornando di moda il nome di Luka Jovic. L’attaccante serbo è destinato a lasciare il Real Madrid, club con il quale il Milan ha ottimi rapporti. L’ex Eintracht Francoforte ha grande voglia di riscatto dopo l’ultima stagione negativa vissuta in Spagna.

Il problema è che Stefano Pioli gioca con una punta e dunque Jovic in rossonero partirebbe come riserva di Ibrahimovic. Non lo scenario ideale per lui, desideroso di trovare una squadra che gli garantisca un posto da titolare. Durante il calciomercato può succedere di tutto, ma ci sentiamo un po’ scettici sulla pista che porta al giocatore serbo.

Il Real Madrid poco più di un anno fa spese ben 60 milioni di euro per acquistarlo, dunque non è facile trovare un accordo su formula e cifre dell’operazione. Inoltre, va considerato che l’ex Eintracht percepisce un ingaggio da circa 5 milioni netti annui.

