Szoboszlai, dalle voci sul Milan all’assalto del Napoli: le ultime

Il Napoli pensa seriamente a Dominik Szoboszlai, giovane talento del Red Bull Salisburgo che interessava anche al Milan. Gli azzurri vogliono comprarlo.

Dominik Szoboszlai è stato a lungo accostato al Milan, ma non vestirà la maglia rossonera. Quando sembrava che Ralf Rangnick dovesse arrivare a Milano, lui era indicato come uno degli obiettivi principali del manager ex Red Bull.

Tuttavia, il giocatore ha successivamente affermato che resterà al Salisburgo per un’altra stagione. Più recentemente ha anche dichiarato che preferisce altri campionati alla Serie A. Ma nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni che danno il Napoli fortemente interessato ad acquistarlo.

La Gazzetta dello Sport spiega che il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a investire 20-25 milioni euro per Szoboszlai. Il Red Bull Salisburgo ne vuole circa 40, ritenuti eccessivi dal Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in pressing sulla società austriaca per provare a regalare a Gennaro Gattuso un centrocampista offensivo di grande talento.

Nei mesi scorsi si era parlato dell’esistenza di una clausola di risoluzione da 24-25 milioni, però sembra che non sia più esercitabile ora. Il Red Bull Salisburgo può chiedere più soldi per il proprio gioiello. Da ricordare che Szoboszlai ha un contratto in scadenza a giugno 2022, pertanto il club austriaco non può tirare eccessivamente la corda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan – Inserimento del Monaco su Florentino Luis: l’offerta al Benfica