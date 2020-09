Milan Brescia, dove vedere l’amichevole: SKY o DAZN? Canale TV e streaming

Dove vedere l’amichevole Milan-Brescia in tv e in streaming. La partita è in programma alle 17:00 di oggi sabato 12 settembre 2020 a Milanello.

Quarta e ultima amichevole prima del preliminare di Europa League, in programma il 17 settembre. Milan–Brescia si gioca ancora a Milanello, come contro Novara e Vicenza. Solo la partita contro il Monza, una settimana fa, si è giocata a San Siro. Oggi il Milan avrebbe dovuto giocare contro il Chievo Verona, partita però annullata a causa della positività di alcuni calciatori clivensi. Tocca quindi alle Rondinelle, l’ex squadra di Sandro Tonali.

I tifosi sperano di vederlo in campo almeno per uno spezzone di partita: sarebbe per lui il debutto assoluto in rossonero. Tutto è nelle mani di Stefano Pioli, che potrebbe pensare di dargli la possibilità di mettere minuti nelle gambe. Difficile, se non impossibile, vederlo in campo nel preliminare contro lo Shamrock Rovers. Comunque quello di oggi è un test importante per il Milan: il Brescia è più avanti rispetto a Monza, Novara e Vicenza e può creare più pericoli.

REBIC AL MILAN: MISTERO SULLE CIFRE

Dove vedere l’amichevole Milan-Brescia

L’amichevole Milan–Brescia è in programma oggi 12 settembre alle ore 17:00 a Milanello. Sarà possibile vederla solo su MILAN TV, il canale tematico rossonero, disponibile tramite abbonamento su Sky Sport e anche DAZN. Il Milan però dà la possibilità di vedere l’amichevole senza alcun costo tramite la propria app ufficiale. Per quanto riguarda lo streaming, basterà accedere al proprio account su SkyGO o su DAZN tramite l’app dedicata, disponibile gratuitamente su tutti gli store.

BAKAYOKO VUOLE IL MILAN: LE ULTIME NEWS

La probabile formazione

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Zmhral, Dessena, Ndoj, Spalek; Aye, Skrabb.

RINNOVO DONNARUMMA, LE ULTIME