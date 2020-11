LIVE | Milan Verona, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

La diretta live di Milan-Verona, il posticipo della 7^ giornata di Serie A. Aggiornamenti minuto per minuto da San Siro sul match.

Milan–Verona è il posticipo della 7^ giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. I rossoneri chiudono un periodo di fuoco con impegni ogni tre giorni fra campionato ed Europa League. La sconfitta contro il Lille ha creato un po’ di polemiche in questi ultimi giorni, ma a Milanello la squadra ha lavorato come al solito con l’obiettivo di rimettere subito le cose a posto.

In ogni caso il Milan chiuderà questa giornata ancora in testa al campionato. La vittoria però aiuterebbe a dimenticare in fretta l’incidente di giovedì. Stefano Pioli in conferenza stampa ha predicato calma: l’allenatore è tranquillo e si aspetta una reazione immediata da parte dei suoi questa sera.

Ci si aspetta uno Zlatan Ibrahimovic rabbioso e con tanta voglia di spaccare il mondo. In questi giorni, negli spogliatoi di Milanello, si è fatto sentire per la prestazione di giovedì, sua e di tutta la squadra. Una scossa necessaria per un gruppo di calciatori giovani. E’ proprio in questi momenti che le personalità di Ibrahimovic e di Kjaer devono fare la differenza.

Milan-Verona, occhio all’ex Kalinic

Il Verona è una squadra difficile da affrontare. I numeri della difesa sono incredibili: in queste prime sette partite, gli uomini di Ivan Juric hanno subito soltanto tre reti. In questo momento è sicuramente il peggior avversario possibile, ma d’altra parte è anche un test importante per capire qual è il livello mentale di questo Milan.

Juric schiera dal primo minuto Nikola Kalinic in attacco, arrivato in estate dopo la negativa esperienza alla Roma. Ha scelto Verona per rilanciarsi, dopo anni bui iniziati proprio dall’esperienza al Milan nel 2017.

Massimiliano Mirabelli lo prese dalla Fiorentina per 20 milioni circa per far contento Vincenzo Montella, che lo aveva allenato in precedenza proprio alla viola. Doveva far parte della nuova spina dorsale rossonera, con Bonucci e Biglia: le cose invece sono andate male e dopo due anni e pochissimi gol è andato all’Atletico Madrid.

Nel 2019 il ritorno in Italia, alla Roma, con il ruolo di vice Edin Dzeko. Anche in questo caso, però, l’attaccante croato non è riuscito a farsi valere. Adesso la chance Verona, a 32 anni, con la speranza di rilanciare la propria carriera. Finora ha raccolto 3 presenze e non è ancora riuscito a segnare. Speriamo che, almeno per questa sera, non valga la legge dell’ex.

Il tabellino della partita

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazović, Dawidowicz, Ilić, Dimarco; Barák, Zaccagni; Kalinić.

Arbitro: Guida