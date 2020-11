Il Milan ha due soluzioni per rimpiazzare Stefano Pioli e Giacomo Murelli in panchina per Napoli-Milan: una è Daniele Bonera, in possesso del patentino UEFA Pro.

Doppia tegola in casa rossonera nel giro di pochi giorni. Infatti, prima è stata annunciata la positività al Covid-19 di Stefano Pioli e poi anche quella del vice Giacomo Murelli.

Entrambi dovranno saltare Napoli-Milan, big match della prossima giornata di Serie A che si gioca domenica sera. A questo punto ci si domanda chi dirigerà la squadra a Milanello negli allenamenti e poi al San Paolo.

Bonera in panchina in Napoli-Milan?

C’è la concreta possibilità che sia Daniele Bonera a sostituire Pioli e Murelli domenica in Napoli-Milan. L’ex calciatore fa già parte dello staff tecnico ed è in possesso del Patentino UEFA Pro. Quindi ha i requisiti per sedersi in panchina al San Paolo e dirigere la squadra.

Un’altra ipotesi è Davide Lucarelli, altro collaboratore tecnico rossonero che possiede la licenza UEFA Pro. Le soluzioni non mancano al Milan, anche se ovviamente pesa l’assenza dell’allenatore e del suo vice.

Pioli è quotidianamente in contatto con lo staff e con la squadra. Cerca di dare il massimo supporto e tutte le direttive necessarie in vista della sfida contro il Napoli al San Paolo. Gli dispiace non poter essere presente, però la situazione è questa e bisogna farci i conti cercando di fare lo stesso del proprio meglio.

