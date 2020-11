Calendario Milan, tour de force fino a Natale: 10 partite in un mese

10 partite in un mese per il Milan di Stefano Pioli, senza sosta fino a Natale. Un calendario fitto e ricco di impegni importanti.

Sta per cominciare un periodo di fuoco per il Milan. Questo week-end riparte il campionato dopo la sosta per le Nazionali, i rossoneri chiuderanno la domenica di Serie A nel posticipo delle 20:45 contro il Napoli di Gattuso. Quella coi partenopei è la partita che apre un mese pieno zeppo di impegni per la squadra di Stefano Pioli.

Subito dopo la sfida al Napoli, infatti, il Milan dovrà preparare la sfida di Europa League contro il Lille, in Francia: all’andata è arrivata una brutta sconfitta per Ibrahimovic&Co., adesso l’obiettivo è quello di vendicare quel brutto ko e rimettere a posto il discorso qualificazione. E attenzione, perché dopo tre giorni si torna di nuovo in campo in campionato.

Calendario Milan, le prossime partite

Dopo il Lille, il Milan affronterà la Fiorentina nel nono turno di Serie A, e non sarà per nulla una partita abbordabile. Poi ancora l’Europa League e di nuovo il campionato. Insomma, un vero e proprio infernale. Fino alla sosta di Natale la squadra di Pioli non si fermerà mai.

Servirà il massimo sforzo per uscire da questo lungo e tortuoso tour de force senza disastri. Il Milan è una squadra con diverse soluzioni in panchina, ma nemmeno troppe. Si chiederà sacrificio soprattutto ai calciatori più importanti della rosa, fra cui Zlatan Ibrahimovic. Che però avrà bisogno inevitabilmente di riposare in alcune situazioni.

La speranza è che il Milan possa chiudere il discorso qualificazione in Europa League nel più breve tempo possibile, in questo modo Pioli potrà risparmiare alcune pedine. Difficile invece fare questo discorso in campionato: tutte le avversarie, da qui a Natale, meritano attenzione e nessun calo di attenzione. Tutto finirà il 23 dicembre con la delicata partita a San Siro contro la Lazio.

Il calendario del Milan fino alla sosta di Natale